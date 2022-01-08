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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب وإصابة شخصين في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

لقي شاب مصرعه بكفر الشيخ، مساء اليوم، وأصيب اثنان آخران، إثر اصطدام موتوسيكل مع مركبة «توك توك» بطريق عزبة محرم على طريق دسوق/ سيدي سالم.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك وموتوسيكل، على طريق سيدي سالم/ دسوق، ووجود مصابين.

 

على الفور، انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة قيد تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

 

وتبين أن المصابين هم: محمد.ر.ا 25 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، وحمدي.ع.ع 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، وأحمد.م.22 سنة، جثة هامدة بمشرحة المستشفى.

كفر الشيخ طريق الشرطة محافظة كفر الشيخ حادث تصادم المستشفى مصرع طفل

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