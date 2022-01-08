مشاركون بـ منتدى الشباب: احترافية احترازية لتأمين ضيوف 190 دولة صحيًا |فيديو

عرض برنامج "اليوم" المذاع على عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن بعض آراء الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال أحد الشباب المشاركين في المنتدي، إن الإجراءات كانت على مستوى عال منذ وصولهم مطار القاهرة، حتى وصولهم مطار شرم الشيخ، معقبا: "في البداية أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجيمع القائمين على منتدى شباب العالم".

وأضاف: "كان هناك فحص "بي سي آر" ويجرى كل 48 ساعة، كما أنه كان هناك توزيع للكمامات لكل من لا يرتدي الكمامة في المؤتمر الذي يضم 5 آلاف من الشباب من 190 دولة حول العالم، مردفا: "ضمن هذا العدد الكبير من الشباب في نفس المكان يتطلب احترافية وجودة وسرعة في إنجاز العملية اللوجستية".

وأوضح شاب آخر أنه شارك في ورشة عمل بعنوان "كيفية المحافظة على المياه التي اختارها بكونه موظفا في البنك الزراعي المصري".

وتابع أن البنك ينفذ توجيهات الحكومة في كيفية دعم خطة ترشيد المياه، مؤكدا: "الورشة كانت جيدة للغاية والقائمون عليها قدموا لهم معلومات هامة جدا".

