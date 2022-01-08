عضو التنسيقية : أجندة منتدى الشباب هذا العام دسمة |فيديو

قال احمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب لهم دور مهم في تغيير التأثر السلبي الذى يؤثر علي أهداف التنمية المستدامة وهذا من خلال رؤية أفكار جديدة تعمل علي معالجة الأثار السلبية.

واضاف يحيي خلال تصريحات تليفزيونية علي القناه الأولي المصرية ، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعد فرصة للتعريف بما قدمته مصر من مشاريع على مدار سنوات ، مؤكدا أن أجندة المنتدي هذا العام دسمة وتتحدث عن جميع الموضوعات الموضوعة علي الساحة .

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بدءا من 10 إلى 13 يناير الجاري، في مدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في المنتدى الشباب من جنسيات 196 دولة.