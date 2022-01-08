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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: صدمة في السنغال لإصابة ميندي وكوليبالي بـ كورونا قبل أمم أفريقيا

ميندي ومحمد صلاح
ميندي ومحمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، إصابة كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم في معسكر منتخب السنغال.

وحسب تقارير صحفية سنغالية، فإن ميندي وكوليبالي، إضافة لفامارا ديديو مهاجم فريق أنجيه الفرنسي، أُصيبوا بفيروس كورونا في نتائج آخر اختبار للكشف عن المرض وذلك قبل يومين فقط من أولى مباريات منتخب السنغال أمام زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، وإبراهيم عادل، قد أُصيبا بفيروس كورونا، وكذلك عصام الحضري مدرب الحراس.
يذكر ان ميندي قد اختلط بـ محمد صلاح جناح نادي ليفربول وقام بمصافحته عقب اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي.

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