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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. «توكلنا» يوضح كيفية إثبات الإصابة وتحويل الحالة في التطبيق بعد التعافي

فيروس كورونا
فيروس كورونا

سعت المملكة العربية السعودية إلى مواكبة كافة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد حيث إنها أعلنت تشديد الإجراءات الاحترازية مرة أخري كما شدد تطبيق «توكلنا» على أن إثبات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وكذلك تحويل الحالة الصحية للمستفيد من «مصاب» إلى الحالة السابقة له قبل الإصابة بعد ثبوت التعافي يكون من قبل وزارة الصحة، وينعكس ذلك على التطبيق.

توكلنا يوضح كيفية إثبات الإصابة وتحويل الحالة في التطبيق بعد التعافي

ودعا تطبيق توكلنا إلى التواصل معها على الرقم 937 للمزيد من المعلومات والإجابة عن الاستفسارات.

وأشار «توكلنا» إلى أن الحالة الصحية للشخص المصاب بكورونا تكون باللون البني، ويُمنع من الخروج بتاتا ويلزم البقاء بالسكن المسجل في التطبيق، فيما يتم إلغاء أي تصريح نشط للمستخدم، مشددا على أن التطبيق هو للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع شركائه في القطاع الحكومي.

وكانت الصحة السعودية أعلنت تحديث فترة التعافي للمصابين بكورونا إذ تكون للمحصّن بعد 7 أيام من الإصابة، ولغير المحصّن بعد 10 أيام من الإصابة، ويتم تحديث الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، ولا تستلزم إجراء مسحة.

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وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الدراسات تشير إلى أن التحصين يحد من تكاثر الفيروس ويقلص فترة العدوى بين 5 - 7 أيام في الغالبية العظمى من المحصّنين.

وفى وقت سابق أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وأكدت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الداخلية  أنه تقرر تشديد الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من بينها إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن هذه الإجراءات و القرارات يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وتعهدت الداخلية السعودية بـ"تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين"، مشددا على أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

لم تتوقف اجراءات السعودية لمواجهة كورونا عند هذا الحد حيث أعلنت أيضا إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض السعودية، منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأكدت إدارة المهرجان أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

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