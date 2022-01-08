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برلمان

برلماني: تشكيل لجنة هيكلة الدعم اتجاه حكومي لإعادة النظر في وصوله لمستحقيه

طلعت عبد القوي عضو
طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن بالبرلمان

قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بالبرلمان أن  تشكيل الحكومة لجنة هيكلة الدعم لكى تستهدف وصوله فعليا لمستحقيه يعتبر اتجاها قويا من الدولة بشأن إعادة النظر فى المستحقين للدعم.

وأكد عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الأسمى لدى الحكومة هو أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الفئات المهمشة الأكثر احتياجا؛ تفعيلا للعدالة الإجتماعية المنصوص عليها فى الدستور المصرى.

وأوضح عضو لجنة التضامن بالبرلمان أنه كانت هناك دراسات تتم منذ أكثر من عامين وأبحاثا حول كيفية وصول الدعم لمستحقيه.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن إجراءات جديدة لهيكلة منظومة الدعم؛ وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي إن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم،  في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة. 

وتم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013-2014 إلى 2021-2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا. 

وتم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

الحكومة لجنة هيكلة الدعم وزير التموين والتجارة الداخلية الفئات المهمشة الدستور المصري

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