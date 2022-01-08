منتدى شباب العالم |ندرة الموارد المائية قضية عالمية في ورشة بعنوان "نحو سیاسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"

عقدت في قاعة "أسوان" ورشة عمل بعنوان "نحو سیاسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"، ضمن الورش التحضيرية

المنتدى شباب العلم في نسخته الرابعة. وناقشت الورشة قضية ندرة الموارد المائية عالمية بوصفها قضية ملحة ومتعدة

الأبعاد، وعرضت عدد من الأفكار والمقترحات الشبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية.

وعرضت ايريني إيستمالك، استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس مجلس الهيئة الأمنية للتعاون الدولي "GICVK"، الأهداف الخاصة بلورشة، مؤكدة على أولوية ملف المياه، وعرفت الحضور بمصطلح "المياه الافتراضية"، وعرضت عد

من المشكلات المالية حول العالم منها، مشكلة بحر "الأرال"، فضلا عن الطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه.



وأشادت " ايستمالك" خلال حديثها بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه، مستعرضة جهود الدولة المصرية

المواجهة أزمة المياه التي تضمنت مشروع تبطين الترع، استخدام طرق الري الحديثة، وزيادة مساحة خزانات

مياه الأمطار، واستخدام المعالجة الثلاثية بمحطات "بحر البقر الأكبر من نوعها في العالم، و"الجبل الأصفر".



ومن جانبها ثمنت كارولينا تورنس، رئيس برلمان المياه العالمي للشباب، بور منتدى شباب العلم في رفع الوعي بأزمة

ندرة المياه وطرق حلها من خلال ورشة، مشيرة إلى الصراع الناشئ حول موارد المياه بسبب التغيرات المناخية والنشاط

الإسلي غير الرشيد في الاستهلاك، مستعرضة دور الشباب في مواجهة هذا النوع من الأزمات، كما تضمنت الجلسة

عرض نموذج لأزمة المياه يسد "Temacapulin" في المكسيك، ودور المؤسسات الشبابية والطول غير التقليدية في

مواجهة أزمة تناقص المياه علما.



واستعرضت فينا هشام المقدم، المتحدثة باسم تنسيقية شبب الأحزاب والسياسيين، عذا من التقط القانونية الخاصة بزمة

نقص المياه بين الدول، والاعتداء الذي تمارسه بعض الدول ضد دول أخرى عبر بناء السدود دون وجود اتفق ملزم، موجهة

الدعوة للأمم المتحدة بتخذ دور قلونيا أكبر فيما يتعلق بأزمات نقص المياه العلمية، واعتبارها تهديد حقيقي للوجود

فيما قم " آلل چواما" ممثل افريقيا في برلمان المياه العالمي للشباب، معرضنا تفصيلا يتركز على إدارة الموارد المائية ودور

الشباب في الدبلوماسية المنية.



وخلال الورشة، تم وضع سيناريو افتراضي للدول المشاركة من خلال تقديم المشاركين إلى دول مصب، ودول منبع، ودول

ممر، ومنظمات دولية، وفي النهاية تم استعراض توصيات كل فريق عن منتدى شباب العالم.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدي عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام و ازدهار

من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب

العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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