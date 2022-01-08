تجاوزات دار أيتام مملوكة للأمين| إيقاف وكيل "تضامن بني سويف" عن العمل

صّرح مصدر بديوان عام محافظة بني سويف، أن الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، تواصلت هاتفيًا مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أكثر من مرة، خلال الساعات الماضية، وعقب ذلك قّررت إيقاف إحسان أبوزيد مدير مديرية التضامن ببني سويف عن العمل 3 أشهر.

وأضاف المصدر، أنه تقرر فتح تحقيق موسع بوزارة التضامن مع مدير مديرية التضامن ببني سويف، في محاولتها وآخرين "من موظفي المديرية" تضليل الأجهزة المعنية في تجاوزات بدار الآيدي الأمينة للفتيات، وعّرض تقرير وصفه بـ"المُضلل" على محافظ بني سويف في محاولة لعرقلة تنفيذ قرار الوزارة بغلق الدار.

وزارة التضامن الإجتماعي أغلقت دار الأيدي الأمينة للفتايات بلا مأوى بمحافظة بني سويف، بنشاطيها لايواء "الفتايات والأطفال الأيتام وبلا مأوى" والتابعة لمؤسسة الأمين للتنمية الاجتماعية المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، بمنطقة الحمرايا بمركز بني سويف، شرق النيل.