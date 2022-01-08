وصول فرقة "نودولوفو" الأفريقية الشهيرة إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم

وصلت اليوم 8 يناير الجاري، فرقة "نودولوفويوث شوا" "Ndolovu Youth choir" الأفريقية الشهيرة من جنوب أفريقيا إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في عروض مسرح شباب العالم، وهي فرقة تضم مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التي تجمع بين الرقص والغناء في إطار استعراضي مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغاني المشهورة عالميا، يذكر أن الفرقة قد شاركت ووصلت إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر" America's got Talent".

كما أعادت الفرقة تقديم عديد من الأغاني العالمية بأسلوب فني جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، هذا واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التي عايشوها.



وكعادة ممرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشاية من مختلف الجنسيات تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، وينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التي مر بها العالم بعد جائعة كورونا "كوفيد - ۱۹"، ليقدم العديد من المفاجآت والعروض الفنية المتنوعة بين الغناء والرقص ومختلف الفنون عن مسرح شباب العالم.



مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب: تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام ۲۰۱۸ وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى يتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام ۲۰۱۹، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم ۳۰۰ موهبة من ۲۷ جنسية مختلفة وقدم 44 عرضها، كما استضاف المسرح أكثر من ۱۲۷ جنسية، وقد تقرر عقده في نسخته الثالثة لعام ۲۰۲۱، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية الشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية من منتدى شباب العالم.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، و ارسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.