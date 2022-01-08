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رئيس التحرير
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توك شو

مافيش حد هيطِّرد..رسائل مهمة من أحمد موسى إلى أهالي الحي السادس بمدينة نصر

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منازل الحي السادس بمدينة نصر، حالتها سيئة ومتهالكة بشكل كبير .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الدولة ترعى كل المواطنين في أنحاء الجمهورية كافة، وترغب في توفير حياة كريمة آدمية للمصريين".


وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الدولة قررت تغير شكل حياة المواطنين المقيمين في الحي السادس بمدينة نصر“، مضيفا: ”الدولة لم  ولن تطرد احد من منزله، ويتم عقد اجتماعات كثيرة مع أهالي الحي السادس؛ لمناقشة خطة التطوير".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "ما حدث في ماسبيرو من تطوير؛ سيحدث في الحي السادس بمدينة نصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك حوالي 4500 أسرة في الحي السادس، وسيتم تطوير الحي السادس، وبناء عمارات وأبراج، والمواطن له حق أن يحصل على قيمة إيجار مقدم  لمدة عام أو عامين؛ لحين الانتهاء من  مشروع التطوير ويعود ليحصل على شقة في الحي السادس بعد التطوير".

وتابع أحمد موسى :"   هناك شقق متواجدة في القاهرة مثل مشروع الاسمرات ومن الممكن أن يحصل المواطن الذي يخرج من الحي السادس على شقة هناك ويحصل المواطن على قيمة الوحدة السكنية التي كان يعيش فيها في الحي السادس ".

وأكمل احمد موسى:" سيتم إنشاء منطقة متطورة للورش والمحلات بعد تطوير الحي السادس بمدينة نصر ".

أحمد موسى الحي السادس مدينة نصر تطوير اخبار التوك شو

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