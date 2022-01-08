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رئيس التحرير
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بالأسماء.. الأوقاف تطالب 41 متقدما للعمل بالإدارة الإشرافية الحضور للوزارة الثلاثاء

صدى البلد

طالبت وزارة الأوقاف المتقدمين للعمل بالإدارة الإشرافية (التفتيش) الحضور يوم الثلاثاء المقبل في  التاسعة صباحًا بديوان عام الوزارة بمكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات للأهمية.

 وحذرت الوزارة من  يتخلف عن الحضور بدون عذر يُعد معتذرًا عن المسابقة ، وهم :
1. محمد شحات أمير إبراهيم أسوان
2. زكريا خميس زكريا موسى أسوان
3. أحمد محمد أحمد محمد أسوان
4. محمد حسين إبراهيم محمد أسوان
5. حسين أحمد على عبد الله أسيوط
6. صلاح الدين مختار مرزوق عبد الرحيم أسيوط
7. أحمد إبراهيم فتحي إبراهيم أسيوط
8. على مديح عبد الفتاح سالم أسيوط
9. أحمد شوقي فاضل عوض أسيوط
10. محمد عبد اللطيف عبد الغني كيلاني أسيوط
11. أيمن محمد أحمد محمود الأقصر
12. كمال عباس حفني أحمد الأقصر
13. يسري عبد العزيز خضري أحمد الأقصر
14. صلاح عبد الشافي عبد الله محمد الأقصر
15. حسن بشاري سليمان محمد الأقصر
16. محمد محمد علي العطار البحيرة
17. أحمد محمد عبد الفتاح عبد المقصود بني سويف
18. محمد سيد علي عثمان بني سويف
19. عادل محمد زكي محمد بني سويف
20. محمود السيد محمود المكاوي جنوب سيناء
21. محمد محمود أحمد الشافعي الجيزة
22. ياسر عيد صابر عيد الدقهلية
23. محمد فتحي عزت توفيق الدقهلية
24. مصطفى علي عبد الغني حسين الشرقية
25. حماده محمد خليل محمد الشرقية
26. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية
27. هاني السيد عبد الرحمن حسن الشرقية
28. نبيل محمد السيد دسوقي الشرقية
29. السيد العربي السيد محمد الشرقية
30. محمد عبد الجواد السعيد عبد الجواد الشرقية
31. محمد عبد الرحمن عبد القادر أحمد الشرقية
32. أشرف شحاته عطوه بدوي الشرقية
33. عمرو عبد المنعم محمود أحمد الشرقية
34. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية
35. سالم زكى الششتاوي الحلواني الغربية
36. إسماعيل صلاح محمد عبد الباقي الفيوم
37. عاصم منصور توفيق محمد قنا
38. محمود سعد أحمد محمد قنا
39. عادل محمد مختار محمد قنا
40. أسامة إبراهيم عبد الله دعموس المنوفية
41. محمد طه خليل شيته المنوفية

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