سحبنا البنات من دار محمد الأمين في نوفمبر.. ووزيرة التضامن تؤكد: هناك استراتيجية تطهير للمؤسسات|فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية تطهير للمؤسسات، من خلال الشراكة مع ممثلين من الجهات الرقابية والقضائية والنيابية، والتي توجد بها مشاكل للتصدى لها، ومنها مؤسسة "ليلة القدر " التي تمت إزالتها و "أم القرى".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، أننا الآن نعمل على تقليل المؤسسات حتي نصل إلى حد القضاء عليها وبالتالي وفتحنا باب الكفالة بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الكفالة وبالفعل تلقينا 2700 طلب كفالة وتحققنا منهم أمنيًا.

وأوضحت نيفين القباج، أنني زرت دار أيتام الأيدي الأمينة التابعة لمحمد الأمين وبعدها زارني محمد الأمين في شهر مارس 2021 وبعدها زرت الدار وظهرت مثالية للغاية ولم تظهر لي عكس ذلك سابقا ، مؤكدة أن الدار تم غلقها في 25 نوفمبر بقرار وزاري وتم سحب البنات بالكامل من الدار لحين اكتمال التقرير عن الدار ومعرفة ما يتم بها من خلال تقارير مسجلة، وجمعية الأورمان استقبلت الفتيات .