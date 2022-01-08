عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سحبنا البنات من دار محمد الأمين في نوفمبر.. ووزيرة التضامن تؤكد: هناك استراتيجية تطهير للمؤسسات|فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بعمل استراتيجية تطهير للمؤسسات، من خلال الشراكة مع ممثلين من الجهات الرقابية والقضائية والنيابية، والتي توجد بها مشاكل  للتصدى لها، ومنها مؤسسة "ليلة القدر " التي تمت إزالتها و "أم القرى".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، أننا الآن نعمل على تقليل المؤسسات حتي نصل إلى حد القضاء عليها وبالتالي وفتحنا باب الكفالة بالإضافة إلى تسهيل  إجراءات الكفالة وبالفعل تلقينا 2700 طلب كفالة وتحققنا منهم أمنيًا.

وأوضحت نيفين القباج، أنني زرت دار أيتام الأيدي الأمينة التابعة لمحمد الأمين  وبعدها زارني محمد الأمين في شهر مارس 2021 وبعدها زرت الدار  وظهرت مثالية للغاية ولم تظهر لي عكس ذلك سابقا ، مؤكدة أن الدار تم غلقها في 25 نوفمبر بقرار وزاري وتم سحب البنات بالكامل من الدار لحين اكتمال التقرير عن الدار ومعرفة ما يتم بها من خلال تقارير مسجلة، وجمعية الأورمان استقبلت الفتيات .

 

الجهات الرقابية وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي التضامن الأورمان امينة نيفين القباج

ترشيحاتنا

مجرد عضلات .. مفيد فوزي : لا أسمع عمرو دياب |فيديو

أشرف زكي: بلاغات ضد كيانات وهمية تستخدم أسم نقابة المهن التمثيلية للربح"خاص"

التراجع مستمر.. برشلونة يتعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني

التفاح والجزر.. أهم أطعمة تحمى من مرض السرطان

الجميع سافر بخير.. الدرندلي : لا إصابات جديدة بكورونا في المنتخب |فيديو

فترة سداد 120 شهرا.. تفاصيل قرض السيارة من البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

فيديو

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ