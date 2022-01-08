الجميع سافر بخير.. الدرندلي : لا إصابات جديدة بكورونا في المنتخب |فيديو

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، إن بعثة المنتخب وصلت إلي الفندق في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وجميع اللاعبين بخير وليس هناك أي شيء غير منضبط وليس هناك إصابات بفيروس كورونا جديدة داخل أفراد المنتخب.

واضاف الدرندلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن جميع اللاعبين الآن يتوجهون إلي الغرف للنوم ، مشيرا الى انه سيلحق ببعثة المنتخب بعد 10 أيام وليس هناك أي مشاكل تواجه لاعبي المنتخب في الكاميرون.

ووصلت بعثة منتخب مصر الوطني برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة التي ستبدأ منافساتها الثلاثاء المقبل بلقاء منتخبي مصر ونيجيريا.

كان في استقبال البعثة المصرية لدى وصولها إلى مطار جاروا السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون وعدد كبير من وسائل الإعلام، حيث تمت إجراءات الوصول بسهولة وفي وقت وجيز.

ويخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.