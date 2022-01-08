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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منتدى شباب العالم..

وزيرة الهجرة: مصريون في كندا جمعوا 80 ألف دولار لدعم حياة كريمة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ، تفاصيل مشاركتها في ورشة عمل تحضيرية في منتدى شباب العالم .

 

وقالت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” الورشة تحدثت عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  والرئيس السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة في اخر نسخة من منتدى شباب عالم في 2019 ”.

 

وأضافت نبيلة مكرم :" الدولة المصرية وأجهزتها  عملت على تنفيذ مبادرة حياة كريمة وهذا يظهر  قدرة الدولة المصرية على العمل والإنتاج ".

 

وتابعت نبيلة مكرم :"  في ورشة عمل اليوم تحدثنا عن دور وزارة الهجرة في دعم المصريين في الخارج لمبادرة حياة كريمة حيث  تم العمل على المحور المعنوي والترويج لمبادرة حياة كريمة للرد على الأخبار الكاذبة  التي تتعلق  باهتمام الدولة بالمواطن البسيط".

 

وأكملت نبيلة مكرم:"  الوزارة مرتبطة بالجيل الثاني والثالث من الشباب عن طريق  برامج ربطهم بالوطن، وهناك مجموعة شباب مصريين من كندا  جمعوا 80 ألف دولار  لدعم مصر ومبادرة حياة كريمة ".

 

الهجرة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم منتدى شباب العالم اخبار التوك شو

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