استعدادات منتدى شباب العالم.. اللجان خلية نحل تعمل من أجل النجاح|فيديو

كشف بهاء إبراهيم، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، آخر استعدادات منتدى شباب العالم، قائلا: "هناك خلية نحل تعمل من أجل النجاح وتنفيذ المنتدى".

وأضاف "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة "،: "تم تأهيلنا بشكل جيد لإدارة حدث ضخم مثل منتدى شباب العالم، والمنتدى بدأ في 2017، وهذه المرة هي ثالث مشاركة لي في المؤتمر".

وأشار بهاء إبراهيم، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى مقسم لعدة لجان، يتم من خلال تأكيد الحجوزات والانتقالات والإقامة فى الفنادق.

وأوضح أنه يتم استضافة المنتدى فى ظل جائحة كورونا، لذا فإن هناك جوانب احترازية يجب مراعاتها يتم التأكد منها يوميا وفى حالة وجود أي اشتباه يتم اتخاذ الإجراءات الصحية كاملة.



وقالت نهلة السيد، إحدى منظمي المنتدى: "هناك عدة فرق كل فرقة منهم مختصة بأمور معينة فى التنظيم، هناك فريق مسؤول عن المتحدثين واختيار الحدوث وحجز الفنادق والطيران، وكل فريق يعرف مهمته وينفذها على الوجه الأكمل"، لافته: "إنها تتواجد منذ عام 2016، منذ انطلاق منتدى الشباب الوطني، والذى تحول فيما بعد لمنتدى شباب العالم، وشاركت في كافة النسخ".

