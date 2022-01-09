أخبار التعليم.. خبير : نعيش نهضة علمية وثورة تقنية.. مسابقات فنية لاكتشاف مواهب التمثيل بين طلاب المدارس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وصول وتركيب 13 جهازا جديدا ومفرمة للنفايات بالمستشفى الجامعي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وصول وتركيب عدد 13 جهازا طبيا حديثا، منهم 11 جهاز تخدير خاص بغرف العمليات، وجهاز للرنين المغناطيسي، وحضانة إسعاف متنقلة للأطفال المبتسرين، ومفرمة للنفايات خاصين بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

ضمان الجودة بجنوب الوادى: توثيق مشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة

بدأ مركز ضمان الجودة بـ جامعة جنوب الوادى ، مرحلة التوثيق Documentation لمشروعات الأيزو التطويرية بالجامعة ، بمتابعة من الدكتوره أماني عبد المنعم محمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون الأيزو، والدكتور عبد الحليم أحمد حمدى، نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة لشؤون المشروعات التطويرية، و بحضور مدراء وأعضاء فرق العمل بمشروعات الأيزو.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بتعليم كفر الشيخ.. 15 يناير

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022/2021، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفنى"، وذلك بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم.

مسابقات فنية لاكتشاف مواهب التمثيل بين طلاب المدارس.. نوستالجيا

تشجع العديد من المدارس على الابداع وتنمية مختلف المهارات والمواهب بإقامة مسابقات للموهوبين والموهوبات لتشجيعهم على التنافس الشريف والسعي نحو التفوق واثبات الذات وتطوير مواهبهم، وكانت من خلال افكار مناسبة لتلك المسابقات تساعد على ابراز المواهب والابتكارات.

خبير تعليم يكشف أسباب الاعتماد على إدخال التكنولوجيا الرقمية خلال الفترة المقبلة

رغم التوسع فى تطبيق التكنولوجيا الرقمية لتحقيق متطلبات التعليم الإلكترونى عن بعد، ومواجهة انعكاسات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على منظومة التعليم المصرى بوجه عام، فمازالت هذه القضية محل نقاش وجدل وعدم اتفاق على مستويات مختلفة.

الوادي الجديد.. تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالطاقة الشمسية

أعلن الدكتورجمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم السبت بدء العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية إستعدادا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية.

خبير : نعيش نهضة علمية وثورة تقنية ارتقت بمؤسساتنا على اختلاف مراحلها

لقد ساهمت التكنولوجيا الرقمية الحديثة بإحداث ثورة معلوماتية واقعية حقيقية، أثرت علينا بشكل مباشر وغير مباشر، فقد أثرت على علاقتنا الحياتية وطرق تواصلنا وحتى طريقة تفكيرنا، ونتيجة لذلك أصبح التخبط سيد الموقف، فالمختصون بالتقنيات والحاسوب يدفعون باتجاه توظيفها بصورة شاملة، بينما يذهب المختصون بعلم النفس والاجتماع وبعض التربويين إلى التحذير من خطورة استخدامها أو الإفراط باستخدامها.

فتح باب الترشح لعمادة «هندسة طنطا».. الثلاثاء القادم

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات اليوم، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من الثلاثاء 11 يناير وحتى الثلاثاء 18 يناير الحالي.