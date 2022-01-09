فيصل الموسوي.. غواص تحدى الإعاقة ووصل إلى العالمية

لم تمنع الإعاقة الجسدية لاعب كرة القدم الكويتي السابق فيصل الموسوي من تحقيق النجاح في مجال الغوص.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن الموسوي، البالغ من العمر 36 عاما، حطم الرقم القياسي العالمي المسجل بموسوعة جينيس كأسرع شخص يغوص تحت الماء لمسافة 10 كيلومترات.

وتعرض الموسوي، لكسرٌ في العمود الفقري نتيجة حادثِ سيارة لم يكن كفيلاً بكسرِ عزيمته، بل زاده شغفاً بالوصول ورغبة بتحقيق المستحيل.

وعاش فيصل كرياضيٍ شغوفا إلى أن شلّ حادث سيارة أطرافه السفلية دون أن يشلّ من عزيمته شيئاً أو يثبط من محاولاته الكثيرة للحصول على رخصة غوص معتمدة.

وأدرك الموسوي، بعد أربع سنواتٍ من الحادث الذي أنه أحدث أهم انقلابٍ في حياته وسيجعل من هذا الحادث ثاني أهم انقلاب وليس الأول، فسعى جاهداً للحصول على رخصة غوص دولية معتمدة.