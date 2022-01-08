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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تبدأ التحقيق مع متهمين بالاعتداء على فريق تصوير عمل درامي بأكتوبر

كاميرا تصوير
كاميرا تصوير

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق مع متهمين اثنين، في اتهامهما بالاعتداء على فريق عمل أحد الأعمال الدرامية وسرقتهم خلال تصويرهم مشاهد من العمل بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال العاملين بالعمل والذين أفادوا، أنهم تعرضوا بالسب والقذف من قبل المتهمين والاعتداء بالضرب خلال تصوير عمل درامي بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتابع المجنى عليهم، أن المتهمين استوليا على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من مخرج أحد الأعمال الدرامية بتعرضه وفريق العمل للتعدى بالسب والقذف من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بطاقم التصوير حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمحل الواقعة ، وتم ضبط إثنين من المتهمين وإعادة كاميرا التصوير "المستولى عليها" ، وتسليمها لطاقم العمل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

النيابة العامة التحقيق مع متهمين اثنين الاعتداء الأعمال الدرامية تصوير مدينة 6 أكتوبر

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