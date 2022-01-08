تفاصيل مبادرة قاوم لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. فيديو

كشف محمد اليماني مؤسس مبادرة قاوم، تفاصيل مبادرة قاوم لمواجهة جرائم الابتزاز الالكتروني ومساعدة من تعرض للابتزاز على التقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية .



وقال محمد اليماني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إنه بدأ تأسيس المبادرة منذ عام ونصف .



وأضاف محمد اليماني :" أقوم بمساعدة من تعرض للابتزاز الإلكتروني وإرشادهم بالإبلاغ عن أي ابتزاز الكتروني يتعرضون له ".

وتابع محمد اليماني :" منذ عام ونصف تواصلت فتيات معي لان صديقة لهم تتعرض للابتزاز وقررت الفتاة أن تنتحر بسبب تعرضها للابتزاز، وبعد هذه الواقعة قررت تأسيس مبادرة قاوم من اجل مساعدة من يتعرض للابتزاز على عدم السكوت والحصول على حقه والإبلاغ عن الأمر ".





