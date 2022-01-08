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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: هذا التجمع يستهدف تكاتف العالم بأكمله.. فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت أماني أيمن، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن شعار منتدى شباب العالم في نسخته الحالية "نعود معا".


وأضافت "أيمن"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المنتدى يستهدف تكاتف العالم بأكمله، وإطلاق رسالة سلام من جمهورية مصر العربية لنكون في بيئة آمنة".

 

وأوضحت أن النسخة الحالية تستقبل عددا كبيرا من الأجانب، من ضمنهم مواطن إثيوبي، أتي إلى مصر لإطلاق رسالة سلام من جمهورية مصر العربية، وهو سعيد جدا بالمشاركة في المنتدى".

 

وأشارت أماني أيمن، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، : "هناك زائر من أمريكا حرص على حضور نسخة المنتدى في 2017، وكان حريص على حضور كل النسخ للمنتدى، وكل نسخة يصطحب معه أشخاص، والنسخة الحالية حرص على اصطحاب مجموعة كبيرة من الشباب معه إلى شرم الشيخ".

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