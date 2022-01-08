كيف تحمي موبايلك من الاختراق.. مدير مباحث الإنترنت الأسبق يوضح| فيديو

قال اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية الأسبق، إن بيانات من يقوم بالابلاغ عن أي ابتزاز إلكتروني تكون سرية ولا يعرفها أحد.

أضاف علي اباظة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك عدة خطوات يجب أن يقوم بها الفرد لحماية الهاتف المحمول من الاختراق ".

وتابع علي اباظة :" يجب ألا يكون الهاتف المحمول متصل بالانترنت بشكل مستمر كي لا يكون عرضة للاختراق ".

وأكمل علي أباظة :" يجب ان يكون هناك كلمة مرور «باسورد»للهاتف المحمول كي لا يتمكن أي فرد من اختراق الهاتف المحمول ".

ولفت علي أباظة :" يجب أن يكون هناك باسورد لجهاز راوتر الانترنت المتواجد في المنزل كي لا يتم اختراقه واستخدامه في جرائم الابتزاز الالكتروني ".

وتابع على أباظة :" يجب أن يكون الباسورود لاي موبايل معقد ولا يكون سهل ويكون به حروف وارقام وفواصل صعبة "، مضيفا:" يجب التأكد من أمان ومأمونية التطبيقات التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة كي لا تكون وسيلة لاختراق الموبايل ".

وأكمل علي اباظة :" يجب تقليل وضع المعلومات الشخصية على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الالكتروني، إضافة إلى عدم ترك الموبايلات مع محلات إصلاح الموبايلات".