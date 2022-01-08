خبيرة تغذية: الشباب أكثر فئة تعاني من زيادة الوزن في مصر.. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن أكثر الشرائح التي تعاني من زيادة الوزن داخل المجتمع المصري هم الشباب الذين يمثلون قوة المجتمع، ولا يمكن ان تكون قوة المجتمع "مخوخة"، ولهذا أطلقت مبادر "أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة عليه ان يعلم بانه معرض للإصابة بتبعات ما بعد زيادة الوزن ، معقبة :" خد بالك من مرض السمنة، لأنه يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والضغط وأمراض القلب".



ولفتت إلى أن هناك امكانية لخفض وزن مريض السمنة مع تناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بنسبة قليلة معتدلة ، وفي نفس الوقت وصف الكورس المناسب الذي يناسب كل حالة، لأن أسباب السمنة مختلفة من شخص للآخر.



بالفيديو...خبيرة تغذية: أصحاب جسم الكمثرى لديهم تاريخ وراثي في السمنة



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن كورس البيستا حاصل على ترخيص من قبل وزارة الصحة، وهذا الامر هام للغاية ، لأن هناك الكثير من المكملات تعمل على خفض الوزن، ولكنها غير خاضعة لوزارة الصحة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن كورس البيستا يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة وعدم تساقط الشعر، مع خفض الوزن.



ولفتت إلى أن أصحاب سمنة الكمثرى لديهم تاريخ وراثي في السمنة، ومن الصعب التخلص بسهولة من زيادة الوزن ، ولكن مع التشخيص الجيد ، يتم وصف الكورس المناسب لخفض الوزن بشكل فعال.





بالفيديو...خبيرة تغذية تكشف سبب تكون الكرش



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الجسم الكمثري في حاجة إلى الحركة يوميًا نصف ساعة سواء كانت السير على القدمين، أو القيام بالأعمال المنزلية، مشيرًا إلى أن التوت البري يساعد على تفتيت الخلايا الثلاثية صعبة التفتيت، بسبب تكونها منذ مدة طويلة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الغدة الدرقية هي المسؤولة عن فرز الهرمون المسؤول عن حرق الدهون خلال الساعات النهارية ،وحال تناول الطعام ليلا تتحول السعرات الحرارية إلى دهون ، ويحدث زيادة في الوزن.

ولفتت إلى ان تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى الكرش أو سمنة البطن التي تعد من أصعب وأخطر أنواع السمنة، لان البطن تضم اهم الأجهزة في جسم الإنسان ، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بدورها على أكمل وجه في ظل وجود الدهون في منطقة البطن.



بالفيديو...خبيرة تغذية: التفاح الأخضر من أعلى مضادات الأكسدة



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لتغير كورس خفض الوزن من وقت للآخر حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، مشيرة إلى أن كورس البيستا يحتوي على الألياف، والتفاح الأخضر الذي يعد من أعلى مضادات الأكسدة، خلاف أن المعدة تحتفظ به لفترة طويلة، وبالتالي لا يشعر مريض السمنة بالجوع.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن كورس البيستا يحتوي على فيتامين "أ" وفيتامين "سي" ، وهذه الفيتامينات هامة للحفاظ على نضارة البشرة مع خفض الوزن.



ولفتت إلى أن مريض السمنة يتعرض للإحراج بصورة كبيرة عند عدم وجود ما يناسبه من الملابس بصورة مماثلة لذويه في العمل او الجامعة ، وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب



