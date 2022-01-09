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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة ترفع حجم طرحها لأجلي 91 و 273 يوما بمعدل 4 مليارات جنيه في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية

ترفعوزارة المالية،  من حجم  أذون خزانة لأجل 91 يوما و أجل 273 يوما، اليوم الأحد الموافق 9-1-2021، بمقدار 4 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي؛ ليصل حجم الطرح اليوم  12.5 مليار جنيه.

وعهدت  وزارة المالية،  لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي  من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 35.25 مليار جنيه.

قال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 22.75 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

ورفعت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 3.5 مليار  جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر
وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
 

جاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو و سبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وزارة المالية الفجوة التمويلية اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي أذون خزانة عجز الموازنة

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