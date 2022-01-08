شادي الكردي : أزمة كورونا جعلت جيل "زد" يخرج بأفكار متطورة |فيديو

وجه شادي الكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر لإدارة منتدي شباب العالم علي التنظيم الذى شاهده اليوم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكررونا وهذا أعطي انطباع للعالم اجمع أن " مصر تستطيع أن تفعل أي شيء في أي وقت".

واضاف الكردي خلال مداخلة هاتفية قفي برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن جيل جيل "زد" هو مواليد 1997 حتي 2011 وها لان هذا الجيل نشأ في التكنولوجيا وفي قلب مواقع التواصل الاجتماعي ومثلت جزء من حياته اليومية ، لافتا إلي أن العالم قبل جائحة كورونا كان شيء والان شيء أخر بسبب التغيرات الكثيرة التي طرأت علينا.

واوضح شادي الكري ، إن كورونا جلعت جيل "زد" يقوم بالتركيز علي نفسه ويخرج جميع القدرات الخاصة بهم التي ستساعده وتساعد من حولة ، وكورونا أيضا أثرت عليهم وشعروا بالاكتئاب وتأثروا نفسيا وعدم التواصل المباشر إصابة بالملل.