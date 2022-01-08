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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في الكاميرون: حضور جماهيري كبير لمنتخب نيجيريا أمام الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن المسافة بين جاروا المدينة الذي يلعب بها منتخبنا الوطني قريبة للغاية من نيجيريا، حيث تبلغ 100 كيلومتر فقط.

وأضاف المليجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الحضور الجماهيري لنيجيريا سيكون كبيرا للغاية خلال مباراتهم أمام منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

ووصلت بعثة منتخب مصر مطار مدينة جاروا بالكاميرون، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر افتتاح مبارياتها غداََ.

ويخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.

حالة اللاعبين قبل انطلاق البطولة

وسبق أن أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

  • ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.
  • ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.
  • إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.
  • استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته
  • استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين (مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:
  • تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.
  • ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.

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