بابافيمي راجي: منتخب نيجيريا المرشح الأول للفوز بكأس أمم إفريقيا

قال بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا أن منتخب بلاده هو المرشح الأول لحصد كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بداية من الغد.

وقال بابافيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نحن المرشح الأول لحصد كأس الأمم الإفريقية، لا يهمنا المنافس أو من قد يتأهل للنهائي معنا، ولكننا نثق في قدراتنا ونرى أننا المرشح الأول لحصد اللقب".

وأضاف: "لدينا قائمة مميزة قادرة على تعويض أي غياب، ونحن نعلم قوة منتخب مصر جيدا ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهة منتخب مصر في بداية مشوارنا".



ويقع منتخب نيجيريا في مجموعة واحدة رفقة منتخب مصر الوطني وغينيا بيساو وكذلك المنتخب السوداني في كأس أمم إفريقيا.