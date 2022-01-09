وليد ماهر يكشف أسباب تفشي فيروس كورونا في صفوف منتخب مصر .. فيديو

قال وليد ماهر، الناقد الرياضي، إن المعسكر المغلق الذي دخل فيه منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون، كان سببا في انتشار وباء كورونا، بين لاعبي الفراعنة .



وأضاف وليد ماهر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب مصر كان مطالبا بالدخول في فقاعة طبية، مع انطلاق معسكره المغلق، حتى يضمن عدم تفشي الفيروس التاجي، داخل البعثة.

وأوضح، إن لاعبي المنتخب الوطني يرغبون في التتويج بلقب البطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

وصلت بعثة منتخب مصر مطار مدينة جاروا بالكاميرون، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر افتتاح مبارياتها غداََ.

ويخضع المنتخب المصري لمسحة طبية بعد الوصول قبل الدخول للبلاد.

حالة اللاعبين قبل انطلاق البطولة

وكان أعلن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني بيانا بالحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية تضمن الآتي:

ايجابية مسحة اللاعب محمد أبو جبل، وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ايجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب وتم عزله واتخاذ الاجراءات اللازمة.

إيجابية مسحة محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق، اضافة إلى أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

استمرار إيجابية مسحة جيرارد مور محلل الآداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب وعدم انضمامهما للمعسكر منذ بدايته

استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين (مروان حمدي وابراهيم عادل ومحمد حمدي) للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم وكانت النتائج كالتالي:

تبين أن اللاعب محمد حمدي مصاب في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم اجراء الآشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة.

ايجابية مسحة ابراهيم عادل وتم اتخاذ اللازم.

إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلفت شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وعمرو سالمان إداري المنتخب الوطني لكرة الصالات بمصاحبة بعثة المنتخب غدًا ، حيث تم انهاء كافة الاجراءات اللازمة لسفرهما.



