عبد الستار صبري: منتخب مصر دائماً المرشح الأبرز للفوز بكأس الأمم الأفريقية..فيديو

قال عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق وبنفيكا البرتغالي ، إن بطولة الأمم الأفريقية تهدف إلي زيادة ثقل المنتخب المصري في جميع اتحادات الكرة ، منوها أن منتخب مصر في الأمم الأفريقية لا يقلق علية و منتخب مصر دائماً المرشح الأبرز للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف صبري خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إن كريستيانو رونالدو كان يراني مثله الأعلى في بداياته وهذا اعترف به كرستيانو عندما شاهدني في مباراة في البرتغال وسن كريستيانو كان وقتها 18 سنة وأجاب بذلك عندما سئل عن مثله الأعلى في كرة القدم .

وأوضح صبري ، أن كريستيانو عنيد جدا ويجب أن يكون هو رقم 1 ولدية طموح كبير جدا ، مؤكدا أن كريستيانو يقلق من محمد صلاح وفي جهة أخرى محمد صلاح لا يلتف له .