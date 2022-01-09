رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نشكر دولة رئيس الوزراء على دعم ماسبيرو وتلبية احتياجاته.. فيديو

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن جميع العاملين في ماسبيرو هم أهلنا وأخواتنا وأصدقائنا ، مؤكدا أننا جميع نفكر بهم اكثر ما نفكر في انفسنا وهذا لان حالنا هو حالهم .

وتوجه حسين زين خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " بالشكر إلي رئيس الوزراء قائلا " نشكر دولة رئيس الوزراء على دعم ماسبيرو وتلبية احتياجاته" ، مشيرا إلي أن الهيئة الوطنية للأعلام تواجهاها صعوبات مالية تزداد كل يوم عن الأخر .

واوضح حسين زين ، إن الهيئة الوطنية للأعلام مخصص لها مبلغ من 2011 حتي الأن بقيمة 220 مليون جنية وهذا المبلغ مخصص للأجور الثابتة والحوافز والمكافآت والمتغيرات والتشغيل والصيانة وهذا المبلغ لم يتزايد حتي الأن .