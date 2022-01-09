حبس عامل وضبط وإحضار لزوجته بعد احتجازهما طفليهما داخل شقة في الدقهلية

قرر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة وتحت اشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية, حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط و إحضار زوجته لقيامهما بحبس طفلتيهما التوأم وعمرهما عامان ونصف لمدة يومين بمفردهما في شقتهما بمدينة المنصورة.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان المنصورة يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بشارع السكة الحديد بمدينة المنصورة بسماع صراخ مستمر لطفلتين صغيرين من داخل شقتهما لمدة يومين ووجود قفل على باب الشقة الخارجي وعندما طرقوا باب الشقة لم يجيب أحد واستمر الصراخ.

انتقل الرائد عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، ومعاونة النقيب محمد هيت إلي مكان البلاغ وسمع الضباط صراخ متقطع للأطفال من داخل الشقة مع وجود القفل وبتقنين الإجراءات جرى كسر باب الشقة وبالدخول اليها تبين وجود طفلتين لا يتعدى عمرهما عامين ونصف على السرير بغرفة النوم وفى حالة اعياء شديد تم نقلها للمستشفى لإنقاذ حياتيهما.

وأكد شهود عيان من الجيران أنهما سمعا صراخ الطفلتين على مراحل متقطعة لكنها في أوقات قريبة لمدة يومين وحاولا استبيان الأمر ولكنهم فشلوا بسبب إغلاق باب الشقة من الخارج بقفل.

وقالت احدى الجيران أنها رأت احدى الطفلتين من البلكونة ولكنها لم تر أي شخص آخر معهما وخافوا جميعا الدخول فطلبوا الشرطة.

وبالفحص تبين أن الطفلتين "جودى" و"جنى'، توأم وعمرها عامين ونصف، ووالدهما "حازم.ص.ا"،، 33 عاما، عامل ويملك كشك شاي بمنطقة كفر البدماص، وله إقامة بقرية سللنت دائرة مركز المنصورة، والأم تدعى سعيدة عبدالعال محمد ولم يستدل على عنوانها.

وتبين أن خلافا نشب بين الزوجين وتطور إلى مشاجرة فترك كل منهما الشقة وأغلق الأب الباب بالقفل على الطفلتين وسافر إلى القاهرة بينما لم يُستدل على مكان الأم.

وبالقبض على الأب اعترف بارتكاب الواقعة ولكنه حاول القاء اللوم على الأم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة الإهمال وشروع في قتل الطفلتين وتعريض حياتهما للخطر كما قررت سرعة ضبط واحضار الأم مع الطفلتين لعمتهما لرعايتهما.