بسبب الطقس السيئ ...تعديلات فى مواعيد امتحانات حقوق وتجارة المنصورة

أصدرت كلية التجارة بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، في بيان، تعديلات مواعيد الامتحانات بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصا على سلامة الطلاب بسبب الشبورة المائية الكثيفة والتي تحجب الرؤية.

تضمن القرار أن تبدأ الامتحانات للفترة الأولى من التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشر، والفترة الثانية من الثانية عشر وحتى الثانية، والفترة الثالثة من الرابعة وحتى السادسة مساءً.

يذكر أن كلية طب المنصورة أخرت موعد امتحانات الفرقة السادسة غدا ساعة، كما أعلنت كلية الحقوق التأخير ساعة أيضا لفترتين الامتحانات على مدار الأسبوع.

كما قرر الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، منذ قليل، تأخير موعد بدء الامتحانات ساعة في الفترتين خلال هذا الأسبوع فقط حتى الخميس، مراعاة لظروف الطقس، وكثافة الضباب حرصا على الطلاب.

وأوضح خاطر في بيان له، أن الامتحانات ستبدأ في الفترة الأولى الساعة ١١ صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والفترة الثانية من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصرا.