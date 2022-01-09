حزب مستقبل وطن يخصص رحلات للجمهور المصري لتدعيم المنتخب في أمم إفريقيا بالتعاون مع "برزنتيشن"

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون بداية من اليوم التاسع من يناير الجاري.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزب مستقبل وطن بالتنسيق والتعاون مع شركة برزنتيشن قررا تخصيص رحلات سفر لجمهور منتخب مصر الذي يريد مساندة المنتخب في الكاميرون خلال منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون"

أضاف: "هذا خبر هام للغاية بالنسبة لي، خاصة أن منتخب مصر يحتاج إلى دعم الجمهور خلال منافسات كأس الأمم ووجود الجماهير يكون نقطة فارقة دوما مع منتخبنا"



وختم حديثه قائلا: "سعيد بحزب مستقبل وطن وقراره الذي يستهدف تدعيم منتخب مصر وتحفيز اللاعبين بمساندة الجماهير بالتعاون مع شركة برزنتيشن".