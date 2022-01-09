باسم مرسي : عودتي للزمالك تعثرت.. وسوء فهم منعنى من ارتداء قميص المنتخب

قال باسم مرسي، مهاجم سيراميكا كليوباترا، إنه كان على أعتاب العودة لصفوف الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف باسم مرسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"أحب الزمالك ولكن هذا لايمنعني من القتال أمامه، لتحقيق الفوز، وقد عرض علي العودة للقلعة البيضاء ولكن الصفقة تعثرت في النهاية".

وأردف:"حدث سوء فهم مع هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق، منعني من استكمال مشواري مع الفراعنة".

وأكد :"أنا لاعب كرة قدم، وأوافق على اللعب، في أى مركز حتى لو حارس مرمى، طالما كان هذا قرار المدرب".