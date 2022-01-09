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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسين زين : أصبح لدينا تقنيات حديثة تواكب مثيلاتها في العالم

ماسبيرو
ماسبيرو

حل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام اليوم ضيف في برنامج “ التاسعة ” المذاع علي القناه “ الأولي المصرية ” وتحدث عن ابرز المشاكل التي تواجه ماسبيرو وكيفية حلها نعرض لكم ابرزها : 

حسين زين: أصبح لدينا تقنيات حديثة تواكب مثيلاتها في العالم..فيديو

 

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن  ماسبيرو كيانا أساسيا في وجدان الدولة المصرية لافتا إلي أن ماسبيرو تأخر في سد المتأخرات لعدة عوامل ولكن حقهم لم يغفل عنه مؤكدا أن دعم الدولة لماسبيرو لا يتوقف وطالبنا من العاملين في ماسبيرو عدم تدخل عوامل أخري بينهم حتي لا تتعد الأمور وهم تفهموا ذألك   .

حسين زين: بند الترقيات الخاص بالعاملين يكلفنا 40 مليون جنيه شهريا..فيديو

 

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن  بند الترقيات الخاصة بالعاملين يحتاج إلى 40 مليون جنية شهريا مؤكدا أن  ماسبيرو بها 32 الف عامل والعلاوات والمتجمدات قيمتها 700 مليون جنيه للعامل .

" حقوق العاملين محفوظة "..حسين زين: تم ضخ 60 مليون جنيه من مستحقات العاملين بـ ماسبيرو يوم 23 يناير..فيديو

 


قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إنه تم ضخ 60 مليون جنيه كمرحلة أولى من مستحقات العاملين وسيتم صرف المرحلة الأولى يوم 23 يناير ، وسنتعامل مع العلوات والمتجمدات المتواجدة منذ عام 2017 و 2018 لم يتم الوفاء بأجزاء منها قائلا " حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة ".

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: نشكر دولة رئيس الوزراء على دعم ماسبيرو وتلبية احتياجاته.. فيديو


قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن جميع العاملين في ماسبيرو هم أهلنا وأخواتنا وأصدقائنا ، مؤكدا أننا جميع نفكر بهم اكثر ما نفكر في انفسنا وهذا لان حالنا هو حالهم .

الهيئة الوطنية للإعلام: مكافآت نهاية الخدمة تكلفنا 17 مليون جنيه شهرياً ..فيديو

 

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن  بند الترقيات الخاصة بالعاملين يحتاج إلى 40 مليون جنية شهريا مؤكدا أن  ماسبيرو بها 32 ألف عامل والعلاوات والمتجمدات قيمتها 700 مليون جنيه للعامل .

 

الدولة المصرية ماسبيرو الوطنية للإعلام الوزراء وزراء مستحقات العامل الأولى صرف تقنيات العلاوات

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