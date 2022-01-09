غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء تطالب بتوسعة مطار شرم الشيخ لاستيعاب أعداد السياح

قال رامي رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إن كل فنادق شرم الشيخ تلتزم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، معقبا: "ترسل رسالة قوية لدول العالم بزيارة شرم الشيخ".

وطالب "رزق الله"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بتوسعة مطار شرم الشيخ، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال أحمد الشيخ، رئيس غرفة شركات السياحة في شرم الشيخ: ""وزارة الصحة قامت بمجهودات جبارة للوقاية من فيروس كورونا، بداية من وضع شروط وإجراءات احترازية، مرورا بتطعيم كل العامين في قطاع السياحة بلقاح كورونا".

وأوضح: "كل العاملين حاليا في السياحة موجودين بفضل جهود وزارة الصحة"، مؤكدا: "لولا وزارة الصحة والقطاع الصحي ما كان أحد يتواجد حاليا في شرم الشيخ".