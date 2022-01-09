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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبد الوهاب: عودة هذا الثلاثي مكسب كبير لسلة الزمالك

صدى البلد

أعرب ياسر عبد الوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الجزيرة (85-71) في دوري السوبر، مساء أمس السبت.

وأشاد عبد الوهاب، بأداء لاعبي الفريق وإصرارهم على الفوز، مطالبا جماهير الزمالك بالمساندة المستمرة والصبر على المحترف الأجنبي، الذي لاقى انتقادات كبيرة، لكنه قدم مباراة كبيرة أمام الجزيرة وأظهر كفاءة ومهاراة عالية.

وأشار ياسر عبد الوهاب، إلى أن الفريق مر بظروف قاسية، خلال الفترة الماضية، بسبب رحيل بعض اللاعبين وغياب آخرين للإصابة، لكنه عاد للطريق الصحيح.

وشدد مدرب الزمالك، على أن عودة أنس أسامة وعمر هشام وإسلام سالم، للمشاركة في المباريات، مكسب كبير للفريق مع بقية زملائهم.

واختتم عبد الوهاب، تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، لدعمه الكامل والمستمر وتذليل كل العقبات التي تواجه الزمالك.

الزمالك ياسر عبد الوهاب الجزيرة دوري السوبر كرة السلة بنادي الزمالك أنس أسامة

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عبد الوهاب: عودة هذا الثلاثي مكسب كبير لسلة الزمالك

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