الكومي : تم الاستعانة بمترجم جديد لكيروش.. وتصريحاته فُهمت بشكل خاطئ

أكد إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش بشأن عدم المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية تم تحريفها ونقلها بشكل خاطئ لوسائل الإعلام .

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN":" جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم اجتمع بالبرتغالي كارلوس كيروش وطالبه بالمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية ، وهو ما أكده المدرب ، فهو يعلم تماماً قيمة كرة القدم بالنسبة للجمهور المصري ، ولذلك فإن تصريحات كيروش فُهمت بشكل خاطئ ، فلا يوجد مدير فني لا يريد النجاح وحصد الألقاب ".

وأضاف : " تم الاستعانة بمترجم جديد للبرتغالي كارلوس كيروش ، بعد عرض أكثر من اسم على المدرب ".