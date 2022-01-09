أخبار الفن..مفيد فوزي يحرج مذيعة.. موعد الحلقة الاخيرة من مسلسل بيمبو..محطات في حياة علي بدرخان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:



مفيد فوزي يحرج مذيعة إم بي سي: كان يجب أن تقفي للترحاب بي

تعرضت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر لموقف محرج علي الهواء من الإعلامي مفيد فوزي .

تعرف على موعد الحلقة الاخيرة من مسلسل بيمبو

كشفت منصة "شاهد VIP" عن موعد عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "بيمبو" عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

بعد إصابته بفيروس كورونا.. محطات في حياة علي بدرخان

اُصيب المخرج الكبير علي بدرخان، بفيروس كورونا المستجد وتم الإعلان عن إصابته خلال جائزة ساويرس الثقافية.

إيمي طلعت زكريا تطمئن جمهورها علي صحتها: أول صورة بعد فترة من التعب

نشرت إيمي طلعت زكريا،صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

سر سنته المكسورة وسبب تركه المحاماة.. أبرز تصريحات حمدي الميرغني مع عمرو الليثي

حل الفنان حمدي الميرغني ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وتحدث عن كواليس أشهر أعماله، وسبب اتجاهه للتمثيل وتركه للمحاماه.