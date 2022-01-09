أخبار الرياضة .. جدول مباريات كأس أمم أفريقيا.. شريف إكرامي يثير الجدل بتصريحات نارية .. محمد صلاح يطالب الزمالك بإزالة لافتته من النادي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:



من الجولة الأولى إلى النهائي.. جدول مباريات أمم إفريقيا بتوقيت مصر

ويستعرض "صدى البلد" جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية ومواعيدها من الجولة الأولى وحتى المباراة النهائية.

قبل ساعات من انطلاقها.. الذكاء الاصطناعي يحسم بطل النسخة 33 من أمم إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء وهو انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا اللقب الأغلى والأهم بالقارة السمراء في نسخته الـ 33 وتستضيف البطولة الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى6 فبراير 2022 .

الليلة .. افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بمواجهة صعبة لصاحب الأرض أمام بوركينا فاسو

يستهل منتخب الكاميرون صاحب الأرض بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء اليوم على ملعب باول بيا الشهير في العاصمة ياوندي.

شغف إثيوبيا يصطدم بطموح الرأس الأخضر في افتتاح مشوارهما بكأس الأمم الأفريقية

ويفتتح المنتخب الإثيوبي مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة الرأس الأخضر في مباراة مثيرة تجمع بينهم ضمن الجولة الأولي لكأس الأمم الأفريقية.

موقفه مش طبيعي.. ميدو: مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالرحيل إلى التعاون السعودي

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، رسالة قوية لمصطفى فتحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل إلى التعاون السعودي.

وليد ماهر يكشف أسباب تفشي فيروس كورونا في صفوف منتخب مصر .. فيديو

قال وليد ماهر، الناقد الرياضي، إن المعسكر المغلق الذي دخل فيه منتخب مصر قبل السفر إلى الكاميرون، كان سببا في انتشار وباء كورونا، بين لاعبي الفراعنة .

ريكاردو موسكاتيللي : أرغب في تمثيل منتخب مصر..ومحمد صلاح مصدر إلهام لي

قال ريكاردو موسكاتيللي، لاعب جنوى الإيطالي، ذو الأصول المصرية، إنه يرغب في تمثيل الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

أنس أسامة: الفوز على الجزيرة خطوة لاستعادة مكانة سلة الزمالك

أعرب أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات بداية من مواجهة الجزيرة مساء السبت، بعد غياب بسبب الإصابة.

منتخب نيجيريا: أغلقنا صفحة "إيجالو".. وسنواجه مصر وليس محمد صلاح

رفع بابافيمي راجي المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا، راية التحدي قبل مواجهة منتخب مصر الوطني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الجاري.



ميدو: محمد صلاح طلب إزالة اللافتة الخاصة به في نادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولين كبار في الدولة من أجل إزالة اللافتة الخاصة به بنادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.

باسم مرسي : سيراميكا كليوباترا محترف.. وملتزم باتفاقه مع اللاعبين

قال باسم مرسي، مهاجم سيراميكا كليوباترا، إن جلسة مفاوضات انضمامه لسيراميكا كليوباترا لم تزد على 15 دقيقة واقتنع بعدها بمشروع النادي.

رسميا .. الإسماعيلي يستغنى عن محمد صبحي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، الاستغناء عن الحارس محمد صبحي، وعدم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حسام حسن: طارق حامد لا يقل أهمية عن صلاح في منتخب مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية، الثلاثاء المقبل، ستكون بمثابة اختبار صعب للفراعنة.

خالد الدرندلي: طالبنا كيروش بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن مجلس الاتحاد طالب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، بالمنافسة على كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون والتتويج باللقب.

شريف إكرامي: لم اتأثر برحيلي عن الأهلي

قال شريف إكرامي، حارس مرمي نادي بيراميدز، إنه لم يتأثر كرويا برحيله عن الأهلي، مشيرا إلي إنه حين يدخل الملعب لا يري سوي الفريق الخصم وزملائه.