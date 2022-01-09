صحف الإمارات.. الرباعية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول السودان.. كندا تحذر العالم من مرض جديد.. 2 مليون إصابة بـ كورونا يومياً

نشرت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، عدداً من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إعلان الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان تقوم بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

"الرباعية" ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول السودان

وحسب "البيان"، رحبت دول الرباعية للسودان (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان تقوم بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

وأشارت إلى دعمها بقوة لمبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة. كما حثت جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تكون هذه العملية باتجاه تحقيق النتائج المرجوة في توجه البلاد لانتخابات ديمقراطية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار.

حمدان بن محمد: إنجازات المبدعين تطور القطاع الرياضي في الإمارات والعالم

وحسب "البيان"، هنّأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الفائزين في الدورة الحادية عشرة من الجائزة، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذين يجتمعون في «إكسبو 2020 دبي»، اليوم، من الدولة والمنطقة العربية والعالم، لتكريمهم بدرع الجائزة الأكبر من نوعها، من حيث قيمة جوائزها، وتنوع فئاتها مع كونها الأولى من نوعها في مجال الإبداع الرياضي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «خالص التهنئة لكل الفائزين في هذه الدورة من الجائزة، نقدر لهم جميعاً مجهوداتهم، التي أسهموا بها في دفع مسيرة التطوير الرياضي قدماً كل في مجاله، سواء في دولة الإمارات أو حول العالم. دبي ستظل دائماً الراعية للإبداع في شتى صوره وأشكاله، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بقيمته في تحقيق نوعية حياة أفضل لا سيما في مجال الرياضة، التي توليها كذلك كل الرعاية والاهتمام. كل الأمنيات الطيبة للفائزين بمزيد من التميز والنجاح في مسيرتهم الرياضية».

وأضاف ولي عهد دبي: «احتفاء دبي بالمبدعين في المجال الرياضي هدفه تأكيد مكانتهم كقدوة يحتذى بها، وسفراء لنشر ثقافة الإبداع حول العالم، فالإبداع ركيزة أساسية لتقدُّم الأمم والشعوب وأحد المقومات الأساسية لصنع المستقبل، ومن المشجع أن نرى أن التحديات التي واجهها العالم خلال العامين الماضيين لم تثن المبدعين عن مواصلة مسيرتهم ورسالتهم، بل كانت حافزاً لهم على مزيد من الإبداع، وهو أمر يستحق كل الحفاوة والتقدير».

وزارة الدفاع تعلن عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50"

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت وزارة الدفاع السبت عن انطلاق تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، وسيستمر حتى 14 يناير الجاري، ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

وصرح اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة قائلاً: "إن هذا التمرين هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه القوات المسلحة الإماراتية من مستوى متطور لجميع القدرات البرية والبحرية والجوية لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن في مختلف البيئات العملياتية".

وأضاف قائلاً: "نحن فخورون بإنجازات الدولة في المجال العسكري على مدى خمسين عاماً في أوقات السلم والحرب ونراهن على قدراتنا العسكرية التي أصبحت محط أنظار وتقدير العالم وذلك بفضل التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة".

ويأتي تنظيم تمرين "درع الإمارات المشترك / 50" ضمن إطار خطة التدريب والتأهيل لرفع مستوى الجاهزية لوحدات القوات المسلحة للدفاع عن حدود دولة الإمارات براً وبحراً وجواً من أي اخطار أو تحديات مستقبلية في كل الظروف والأوقات.

كندا تحذر: العالم على موعد مع مرض خطير وغامض يصيب الشباب

وحسب "الإمارات اليوم"، دقت السلطات الصحة الكندية ناقوس الخطر، من ازدياد إصابة الشباب بمرض عصبي غامض، يسبب تدهورا معرفيا سريعا لدى المصابين به.

وقال موظف في هيئة "فيتاليتي هيلث" بمقاطعة نيو برونزويك، في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض الغامض تتزايد، ومنها حالات لشباب ليست لديهم أمراض سابقة، ومن الأعراض التي ظهرت عليهم الأرق والهلوسة وصعوبة التفكير ومحدودية الحركة.

وظل العدد الرسمي للحالات المرتبطة بالمرض الغامض قيد التحقيق عند 48 حالة، منذ الإعلان عنه لأول مرة في أوائل ربيع عام 2021.

إلا أن مصادر متعددة تقول إن العدد يمكن أن يصل الآن إلى 150 شخصا، مع وجود عدد من الحالات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التقييم، والتي ظهرت لدى شباب.

ومن بين هذه الحالات التي تعرضت للإصابة بالمرض مؤخرا زوجان، حيث لحقت الإصابة أولا بالزوج الشاب الذي ظهرت عليه أعراض الخرف، قبل أن تلحق به زوجته التي كانت تقدم له الرعاية، وتصاب بأعراض مثل صعوبة النوم، وهزال العضلات والخرف والهلوسة.

أمريكا منفتحة على محادثات مع روسيا حول نشر الصواريخ

وحسب "الخليج"، أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للنقاش مع روسيا، خلال محادثات حول أوكرانيا، بشأن إمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة.

ومن المقرر بدء جولة المحادثات في جنيف الإثنين.لكن المسؤول قال إن الولايات المتحدة ليست على استعداد لمناقشة فرض قيود على نشر القوات الأمريكية أو على وضع هذه القوات في دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء وشركاء في أوروبا وآسيا مجموعة من القيود التجارية.

2.000.000 إصابة يومياً بـ «كورونا» عالمياً

وحسب "الخليج"، أظهر إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس السبت، أن العالم سجل أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا يومياً في المتوسط، بين 1 و7 يناير مع تضاعف الأرقام في 10 أيام فقط، لكن ارتفاع عدد الإصابات لم يترافق حتى الآن مع ارتفاع عدد الوفيات، في وقت ناشد فيه رئيس جنوب إفريقيا مواطنيه التوجه بكثافة لتلقي التطعيم، في حين أكدت الحكومة النمساوية إصرارها على فرضه الشهر المقبل.

وبحسب الوكالة، فقد تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 في العالم يومياً في الأسبوع الأول من 2022. وبلغ معدل الإصابات 2,106,118 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية، بعدما تم تخطي سقف مليون إصابة يومياً في الأسبوع من 23 إلى 29 ديسمبر 2021.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270 في المئة منذ رصد المتحور أوميكرون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا نهاية نوفمبر 2021.