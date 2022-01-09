"الرباعية" ترحب بجهود أممية وإطلاق مشاورات لعملية سياسية بين الأطراف السودانية

رحبت المجموعة الرباعية، المؤلفة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، بإعلان الأمم المتحدة إطلاق مشاورات أولية بين جميع الأطراف السودانية بما فيها المدنيون والعسكريون بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقالت الرباعية - في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم /الأحد/ - "ندعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي تيسرها الأمم المتحدة".

وحث الموقعون على البيان، جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.

وأعربت الدول الأربعة - بحسب البيان - عن تطلعاتهم في أن تقود هذه العملية البلاد نحو انتخابات ديمقراطية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة والازدهار.