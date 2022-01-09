وزير الرى: الكفاءة هي المعيار الأساسى في اختيار قيادات الوزارة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في اختيار قيادات الوزارة ، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل ، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز.

وأكد دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل ، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بعدد من المحافظات والذين تم تكليفهم مؤخراً ، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

و وجه الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع ، وإستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما وجه سيادته بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.

كما وجه بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات ، والاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

كما وجه بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعراض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

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