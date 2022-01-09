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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السوداني يعاين ملعب الهلال قبل وصول لجنة تفتيش الكاف

ملعب الهلال السوداني
ملعب الهلال السوداني

أجرى وفد من الاتحاد السوداني لكرة القدم زيارة الى استاد الهلال للاطمئنان على سير العمل في الاستاد قبل الزيارة المرتقبة من قبل الموزمبيقي محمد سيدات رئيس هيئة تراخيص الأندية في الاتحاد الافريقي للتفتيش على ملعب لإجازته من أجل استقبال المباريات الدولية والقارية.

وضم الوفد طارق عطا نائب رئيس الاتحاد السوداني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، والدكتور علي محمود عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة المنظمة للمسابقات، والمهندس الفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد.

وكان في استقبالهم اسماعيل عثمان نائب الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال، والمهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال.

وقام الوفد بجولة حول الملعب ومرافقه وفقا للمتطلبات في التقرير الاخير لموفد الكاف قبل حظر الملعب بعد مواجهة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر2022.

وأبدى طارق عطا، ارتياحه لما وصل اليه العمل في استاد الهلال السوداني مشددا على ضرورة تكاتف الجميع من اجل المصلحة العليا.

وأثنى على المجهودات التي بذلت في صيانة الملعب وفقا للمطلوبات في الاستادات الدولية، مشيرا الى ان لجنة التطبيع قدمت عمل كبير يعود بالفائدة على كل السودان وليس الهلال وحده، مؤكدا ان الاتحاد مستعد لتوفير كامل الدعم من اجل ان يصبح الاستاد مؤهلا لاستضافة المباريات.

وبدوره اعتبر الفاتح باني أن نادي الهلال ومن خلال ما قامت به لجنة التطبيع قدم عمل وطني، مؤكدا ان المعايير في الاستادات اصبحت متغيرة وفي العام الحالي باتت اكثر تشددا ورغم ذلك نجحت لجنة تطبيع الهلال في ذلك، مبينا أن هناك بعض الأمور البسيطة يجب الا تهزم العمل الكبير.

وأوضح علي محمود انه لا توجد ملاحظات بالنسبة له على الاستاد بعد العمل الذي قامت به لجنة التطبيع.

شدد على أن الملعب بوضعه الحالي افضل بكثير من ملاعب أخرى في افريقيا أقيمت عليها مباريات الهلال والمريخ في الموسم الماضي.

وقدم اسماعيل عثمان شكره للاتحاد، مؤكدا حرصهم الكبير في نادي الهلال على ان يعود الاستاد لاستضافة المباريات الدولية من خلال زيارة مسؤول الكاف في الفترة المقبلة، مبينا أن العمل الكبير الذي حدث يجب أن يتم المحافظة عليه في المستقبل من الجانبين الاتحاد والهلال.

وتمنى رامي كمال عضو لجنة تطبيع نادي الهلال ان يتم التنسيق بين الهلال والاتحاد من اجل المحافظة على الملعب في الفترة المقبلة.

وتابعأن العمل الذي تم يوازي عمل دولة وليس ناديا، وبالتالي حتى يواجه السودان أزماته مستقبلا لابد من وضع خطة للمحافظة عليه.

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