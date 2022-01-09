قبل مواجهة الكاميرون الليلة.. أبرز عناصر وأرقام منتخب بوركينا فاسو

يخوض مساء اليوم الأحد منتخب بوركينا فاسو مباراة الافتتاح أمام نظيره منتخب الكاميرون ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل فى نسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويشارك منتخب بوركينا فاسو فى إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكاميرون وإثيوبيا وكاب فيردي.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب بوركينا فاسو نحو 76.13 مليون يورو.

ويقود منتخب بوركينا فاسو من النواحى الفنية كامو مالو مدرب وطني.

يعتبر أغلى لاعب فى صفوف منتخب بوركينا فاسو إدمون تابسوبا لاعب بايرن ليفركوزن حيث تبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو.

وجاء مشوار منتخب بوركينا فاسو في بطولة أمم إفريقيا منذ عام ٢٠١٢ على النحو التالي:

2012: ودع منتخب بوركينا فاسو منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

فى عام 2013 حل منتخب بوركينا فاسو وصيفا فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

فى عام 2015 ودع منتخب بوركينا فاسو بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات

فى عام 2017 احتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث فى بطولة أمم إفريقيا.

فى عام 2019 لم يتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويعتبر أبرز اللاعبين ضمن صفوف منتخب بوركينا فاسو أدمون تابسوبا نجم فريق بايرن ليفركوزن الألماني.

كما يعد الثنائى بيرنارد تراوري لاعب استون فيلا وإيريك تراوري نجم فريق بيراميدز من أبرز عناصر منتخب بوركينا فاسو.