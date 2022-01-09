اللجنة المنظمة : تداعيات كورونا على الأجندة الرئيسية لمنتدى شباب العالم | فيديو

قالت مروة عبد الرحمن ، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب لعالم ، إن أهم الأجندة المطروحة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم هي " ماذا بعد كورونا " فيما يخص مجالات السلام والتنمية والصحة .

وأضافت مروة عبد الرحمن ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن أهم المحاور التي سيتناولها منتدى شباب العالم سيدور حول ماذا بعد جائحة كورونا في شكل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ، متابعة : " هل هناك استعداد لجائحة أخرى وهل هناك استعدادات طبية لمواجهتها إلى جانب مناقشة تجربة مصر خلال أزمة كورونا " .

وتابعت " عبد الرحمن " أن الورش التحضيرية تهتم بالشأن الدولي ورأي شباب العالم كافة ولا تطرح المشكلة بشكل محلي فقط ، موضحة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بخصوص الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المنتدى والتي تهم العالم بأسره وعلى رأسها أزمة كورونا .

ولفتت " عبد الرحمن " إلى أنها مهتمة بـ جلسة التداعيات النفسية والسلوكية هي من أكثر الموضوعات التي تهمها في جلسة ما بعد كورونا ، نظرا لأن تخصصها الصيدلة .

وأوضحت أن أزمة كورونا تسببت في تداعيات نفسية سلبية لمصابي كورونا وغير المصابين من الذين فقدوا عملهم ، وهو جانب الصحة النفسية والتي سيتم مناقشتها في ورشة خاصة .

