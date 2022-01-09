روبورت لكل حاجة.. اجراءات غير مسبوقة فى منتدى شباب العالم لمواجهة كورونا

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم الذى ينطلق فعالياته غدا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف عن فيروس كورونا خلال فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى.

وتضم التقنيات روبوتا متطورا يعمل على تعقيم القاعات، وروبوتا آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءاً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواء للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أى حالة يتم الشك فى إصابتها بأى أعراض، وتضمنت الإجراءات التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل فى كل فندق فى حال ظهور إصابة لأحد المشاركين فى المنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.

ولفتت إلى أنه تم تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها طوال فترة الانعقاد، مع إجراء فحص دورى كل 48 ساعة لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية التى تطبق بمنتهى الحرص.