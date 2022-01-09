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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدينة السلام تستقبل شباب العالم في النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم ..وبدء ورش عمل الشباب

مدينة السلام تستقبل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.. غدا

اعلام الدول المشاركة
اعلام الدول المشاركة في المنتدي

ينطلق غدا من شرم الشيخ مدينة السلام ، منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة ، وأصبحت المدينة علي أهبة الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم ، حيث ملئت أعلام الدول المشاركة شوارع وميادين شرم الشيخ ، بالإضافة لاضاءات لكل معالم المدينة وخاصة أيقونة السلام وحديقة السلام بطريق مطار شرم الشيخ الدولي .


وقد بدأت منذ أمس ورش عمل شباب العالم في المنتدي  ، لطرح عدد من القضايا العالمية التي تخص الشباب علي مستوي العالم.

 

وسوف يفتتح منتدي شباب العالم، غدا ١٠ يناير  ويستمر  حتي 13 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، ونحو 2000 شاب من نحو 196 دولة حول العالم والذي يعد بمثابة ملتقى لمختلف الشباب حول العالم .


حيث تزينت مدينة شرم الشيخ، لاستقبال الشباب والوفود المشاركين في المنتدى العالمي، ليكونوا سفراء لمدينة السلام، عند عودتهم إلى بلادهم.


وتلونت الأعمدة في شوارع المدينة، بلافتات وبانرات المنتدى، على مختلف الأشكال، والتي ترسم وجوه الشباب من دول العالم.


وشهدت الأماكن المحيطة بقاعة المؤتمرات الدولية، التي يقام بها منتدى الشباب استعدادات امنية وتجميلية لتنظيم دخول المشاركين في المؤتمر.


وتم وضع اللوجهات الخاصة بالمنتدى على الأوتوبيسات، التي تقل الوفود المشاركة من وإلى القاعة.


وحرص الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، على إعادة صيانة وتجديد أيقونة السلام بميدان السلام في شرم الشيخ، وإضاءتها، لإقامة بها الاحتفالات التي تتضمن عروض واستعراضات فنية، وذلك ضمن البرامج الترفيهية التي جرى إعدادها للمشاركين في المنتدى.


علي الجانب الاخر، تم تجهيز قاعة المؤتمرات لاستقبال الضيوف المشاركين في المؤتمر والتي تسع لأكثر من 5 آلاف مشارك مزوده بأجهزة إضاءة حديثة جميعها تعمل باللمبات الليد الموفرة عالية الإضاءة وأجهزة صوت تسمح للجلوس في أخر القاعة سماع كل كلمات الوفود المشاركة في وقائع المؤتمر .


قاعة المؤتمرات الكبرى.. تتكون من قسمين، أحدهما الحديث الذي جرى تشييده منذ يناير 2018 لتتحول تلك القاعة الكبرى بعد أن كانت سابقًا "أرض فضاء"، مخصصة لوقوف السيارات، إلى واحدة من أهم قاعات المؤتمرات في العالم، بما شهدته من فعاليات.

 

وكان منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أولى الفعاليات التي احتضنتها القاعة الحديثة، البالغ مساحتها نحو 30 ألف متر، وتضم قاعة رئيسية، و6 قاعات فرعية، فضلًا عن غرف للترجمة والتليفزيون، ومطعم وأماكن عرض، وهي مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، بطاقة استيعابية تفوق القاعة القديمة، التي كانت تتسع لنحو 3500 شخص.


وبـدأت شرم الشيخ في تطبيق الهوية البصرية في خطوة جيدة لإضفاء الجمال على المدينة الساحرة ، حيث طبقت على تاكسي شــرم الشيخ لـيـرتـدى ثوبا جديدا بعد البدء بالعمل بالهوية البصرية والتي تعكس جمال المدينة الرائع وطبيعتها الـفـريـدة وتــم تعميم الـهـويـة البصرية.


من جهة أخري ، وفي اطار الاستعداد لمؤتمر منتدي الشباب تعد محافظة جنوب سيناء أول محافظة تنتهى من الإصدار الأول لدليل الإتاحة لذوى الهمم كأول محافظة مصرية تقوم بالخطوة وأول محافظة أيضا تقوم بأعمال الرصد المرئي بالحركة التفصيلية على الطرق بواسطة الكاميرات البانورامية.


وتستعد شرم الشيخ لتطبيق معايير السعادة عبر تطبيق ميتا بميدان السلام والصداقة والحديقة المركزية ومسجد الصحابة وتعتبر معايير MITA أحـدث ما وصـل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.


علي الجانب الآخر، أكد الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان 200 فرد طبي من المحافظة ووزارة الصحة يشارك في الاجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن دور الصحة مقسم إلى ثلاث أقسام .


القسم الأول: الجزء الوقائي ويبدأ من المطار بإجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين من خارج مصر عبر الطيران الدولي ، بعد ذلك يتحرك جميع الوفود لتسكنهم في الفنادق وبمجرد وصول أي مشارك من الاعضاء او الشباب يتم عمل مسحة في حالة ثبوت انها ايجابي يتم توجيه الي مستشفى شرم الشيخ الدولي لعمل الفحوصات والتأكد من حالته ان كانت بسيطة يتم عزلة في الفندق واذا كان يحتاج البقاء في المستشفى يتم حجزه فورا . 


وأوضح رخا، أنه يتم عمل مسحة كل 48 ساعة لجميع المشاركين ومتابعة الدور الوقائي داخل كل فندق حيث يوجد فريق متمركز داخل 40 فندق يتابع اجراءات وقائية واحترازية وكذلك فريق الاغذية والمراقبين الصحيين داخل الفنادق بقيادة الدكتور أيمن الشناوي مدير إدارة التغذية بالمحافظة والذي بدا عملهم قبل المؤتمر ب10 ايام ومستمرين حتي الانتهاء من المؤتمر .


وقال رخا، إن الجزء الوقائي داخل المؤتمر يتم بمجرد المرور من علي البوابات عمل مسحة أخيرة ويوجد فريق وقائي آخر، متحرك داخل قاعة المؤتمرات لمواجهة أي حدث طارئ.


وأشار إلي أن الفريق العلاجي عمله مقسم إلي قسمين الأول مستشفى شرم الشيخ الدولي وبعد ذلك خطة الاستعانة بمستشفيات أخري إذا استدعي الأمر ذلك.


ولفت إلي وجود 10 عيادات في 10 فنادق و5 سيارات قوافل طبية تم توزيعها امام 5 فنادق اخري بالإضافة الي الاسعاف وهو الجناح الطائر المساعد في المؤتمر.


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منتدي شباب العالم

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منتدي شباب

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منتدى شباب العالم شرم الشيخ الرابعة لمنتدى شباب العالم مدينة السلام النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

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