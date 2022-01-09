لجنة منتدى شباب العالم: التباعد الاجتماعى فرض علينا استخدام التكنولوجيا

قالت مي وهدان، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم يمثل إحدى قوى مصر الناعمة وتنظيم حدث بهذا الحجم ليس سهلاً، لذلك فنحن نشعر بالمسؤولية الكبيرة وكل نسخة يجب أن تخرج أفضل مما قبلها.

وأضافت “وهدان”، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن جائحة كورونا فرضت علينا وضعا معينا، والتباعد الاجتماعى فرض علينا استخدام التكنولوجيا فى العمل والمنزل وكافة نواحى الحياة المختلفة.

وأشارت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إلى أن المنتدى يصدر للعالم صورة كاملة على قدرة مصر فى المحافظة على الأجراءات الاحترازية، لذلك تم الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير من خلال الريبورت والتعقيم لنثبت أننا على قدر كبير من المسؤولية.

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أننا نهتم بشكل أكبر بالمواضيع التى تهم الشباب، والتى تشغل الرأى العام العالمى والمصرى، ونقوم بعمل محتوى يتناسب مع الشبابل ومفيد لهم بشكل كبير.