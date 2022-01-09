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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب: جائزة محمد بن راشد تعطي دافعًا أكبر لمواصلة التقدم والنجاح

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتواجده في حفل  جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي .  

وأكمل الخطيب خلال كلمته قبل استلام الجائزة :  الجوائز والبطولات والميداليات تعطي دافعا أكبر للرياضين لمواصلة التقدم والنجاح، وأن تحمل الجائزة اسم ولي  عهد دبي الأمير محمد بن راشد  سيكون ذلك  دافعا أكبر . 

وأوردف : شكرا علي إطلاق جائزة كبيرة تحمل اسم  كبير، واتمني استمرار التقدم والازدهار  في مختلف الميادين  .

تسلم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم، الأحد، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الخاصة بالنادي الأهلي، كأفضل مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

وحضر الحفل الذي أقيم في دولة الإمارات العربية الشقيقة العديد من الشخصيات الرياضية العربية والدولية والأبطال والمبدعين العرب الذين حققوا إنجازات في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بالإضافة إلى أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية في المجالات المختلفة.

وجاء فوز الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية عن المجموعة الاقتصادية للنادي- التمويل الذاتي. وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.  

وكانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا، والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي. 

كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر عدة سنوات قادمة، فضلًا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة، وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد ألقى كلمة بالإنابة عن المكرمين في الحفل قدم خلالها الشكر للقائمين على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

 

الأهلى النادي الأهلي جوائز محمد بن راشد للابداع الرياضي محمد بن راشد الخطيب

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