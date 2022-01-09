برلماني: القمامة في شبرا الخيمة أصبحت كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة في القليوبية، بجولة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة، لمتابعة أعمال إزالة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وردش المبانى الموجودة بالقرب من محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتى جاءت استجابة لشكوي من أحد المواطنين عن وجود تجمعات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم أمام محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

كما أشاد "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم، بالقرارات الفورية لوزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية لحل المشكلة بعد اكتشاف وجود أكثر من ٨٠ ألف طن تراكمات من القمامة ومخلفات الهدم والبناء ، مثمناً تواصل الوزير مع الهيئة العربية للتصنيع لمساعدة ودعم المحافظة في سرعة رفع وإزالة التراكمات الموجودة.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة في القليوبية، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطوير القرى والريف المصرى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " التى اطلقها عبد الفتاح السيسي نجد معوقات أخرى مازالت تقف في طريق التطوير ومن بينها مشهد جبال وتلال القمامة داخل ميادين والشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة شبرا الخيمة والتي مازالت تتسبب فى كارثة بيئية للمواطنين.

وقال خضراوى إنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة ضد الحكومة حول تفاقم كارثة تلال القمامة داخل منطقة شبرا الخيمة، مشيراً الى أنه منذ عشرات السنين وهو يحارب لايجاد حلول عاجلة ومن خارج الصندوق لكارثة القمامة ولكن جميع الحكومات ووزراء البيئة والمحافظين ورؤساء المدينة فشلوا فى ايجاد حلول لهذه الكارثة لأن مشكلة القمامة أصبحت واحدة من أخطر وأكبر المشكلات والازمات المزمنة التى تواجه اهالى وجماهير شبرا الخيمة.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات المحافظة القيام بجولة مماثلة داخل شبرا الخيمة ليروا بأنفسهم تلال داخل غالبية الميادين والشوارع بمنطقة شبرا الخيمة لايجاد حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ لانقاذ اهالى وجماهير شبرا الخيمة من كارثة القمامة التى اصبحت تمثل قنبلة بيئية وصحية تهدد حياتهم وصحتهم بالخطر تزامنا وفى ظل التحذيرات من خبراء واساتذة المناعة والصحة من انتشار الموجة الرابعة فيروس كورونا المستجد ، خاصة أن القمامة وتلالها في شبرا الخيمة أصبحت كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين في تلك المدينة وهزمت مسئولى المحليات فى ايجاد حلول لها لأنها تفاقمت بشكل كبير فى ظل نقص الٱمكانيات وتقاعس متعهدى جمع القمامة وانتشار العاملين في فرز القمامة واستغلال القمامة في تربية الأغنام حيث تحولت شوارع شبرا باكملها الى جبال وتلال من القمامة.

وحذر المهندس عبد السلام خضراوى من استمرار الاوضاع الخاصة بانتشار القمامة فى جميع الشوارع والميادين لانها تنطلق منها الروائح الكريهة والتلوث والأمراض التي لاحصر لها وتعيث فيها الكلاب والحيوانات الضالة والثعابين والفئران والتى تهدد بانتشار الأوبئة فى المنطقة بأسرها والأهم من ذلك كله أنه من المعروف ان القمامة تشتعل ذاتيا وهذا الأمر يهدد بكارثة فى ظل انتشار المصانع والورش ومخازن الاخشاب وكابلات الضغط العالى وساحات انتظار السيارات العشوائية داخل شبرا الخيمة مطالباً من الحكومة سرعة التدخل اليوم وليس غداً لانقاذ شبرا الخيمة من كوراث انتشار القمامة.